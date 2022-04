PMM convoca 23 profissionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado da Saúde. A convocação está publicada na edição desta terça-feira (19) do Jornal Oficial de Mossoró (JOM). Foram convocados 20 técnicos de enfermagem, um psicólogo, um fisioterapeuta e um farmacêutico. O Processo Seletivo Simplificado N° 001/2021 - SAÚDE foi realizado em 23 de novembro de 2021.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, convocou 23 profissionais de saúde aprovados no Processo Seletivo Simplificado N° 001/2021 - SAÚDE, realizado em 23 de novembro de 2021.

A convocação está publicada na edição desta terça-feira (19) do Jornal Oficial de Mossoró (JOM). Foram convocados 20 técnicos de enfermagem, um psicólogo, um fisioterapeuta e um farmacêutico.

Os candidatos convocados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração, situada na rua Idalino de Oliveira, nº 106, bairro Centro, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data de publicação do edital de convocação, para comprovar habilitação e entregar a documentação com vistas à contratação temporária.

Conforme o edital, toda a documentação entregue pelo convocado deverá ser entregue, rigorosamente atualizada, originais e cópias simples.

A lista com os nomes dos convocados e de toda a documentação necessária para assumir o cargo específico pode ser conferido neste link: http://jom.prefeiturademossoro.com.br/2022/04/19/jom-no-662a/