Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 já está em pauta na Câmara de Mossoró

Nesta quarta-feira (20), o Legislativo leu, em plenário, a proposta de LDO para o ano que vem, contida no Projeto de Lei do Executivo nº 29/2022. A LDO é a base do orçamento anual da Prefeitura. O próximo passo será audiência pública, marcada para o próximo dia 28, às 9h. Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão apresentará síntese da matéria.