Caminhão frigorífico garante segurança no transporte de alimentação escolar em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Educação (SME), realizou na manhã desta quarta-feira (20), a entrega de um caminhão frigorífico para o transporte de alimentação escolar. O veículo adquirido com recursos próprios facilitará a logística na entrega da merenda escolar, bem como o transporte seguro e adequado dos alimentos.



Com o investimento realizado, Mossoró passa a ser o primeiro município do Rio Grande do Norte a contar com um caminhão frigorífico destinado ao transporte apropriado de alimentos às escolas e unidades de educação infantil da rede.

O ato de entrega do novo veículo ao município foi realizado no Centro Administrativo da Cidadania, no bairro Aeroporto. A solenidade contou com a participação do prefeito Allyson Bezerra. “Essa é a primeira aquisição da história do município de Mossoró para o transporte de alimentos em conformidade com os padrões estabelecidos pelas autoridades. É mais uma vez Mossoró saindo na frente, fortalecendo e valorizando a nossa educação”, declarou o chefe do Executivo mossoroense.

“Estamos hoje fazendo uma entrega muito importante para Mossoró. É um caminhão-baú frigorífico para proporcionar a logística da alimentação escolar e transporte adequado dos alimentos perecíveis. Mossoró pela primeira vez está adquirindo um transporte que facilitará a logística da entrega da merenda escolar e ainda permitir o transporte adequado, principalmente dos alimentos perecíveis”, destacou a professora Hubeônia Alencar, secretária municipal de Educação.

O caminhão adquirido com recursos próprios foi desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). “A aquisição do caminhão foi realizada com recursos próprios do município. Um caminhão totalmente adequado garantindo que a alimentação chegue às escolas, creches, na cidade e na zona rural com qualidade. O investimento aqui na Educação garante o transporte de alimentos congelados como carnes e ainda os refrigerados como verduras, legumes, frutas. Estamos agora contando com um veículo apropriado para atender todas as 95 unidades”, apontou Allyson Bezerra.

A aquisição do novo veículo representa uma conquista histórica que beneficiará diretamente toda a rede municipal de ensino.

“Nós nutricionistas, nos preocupamos muito com a qualidade dos itens e segurança alimentar. É uma conquista muito grande neste momento para todos nós, uma vez que há muitos anos solicitamos esse caminhão para o transporte adequado de carnes, frutas, verduras, bebida láctea. Para nós, enquanto equipe técnica, é uma conquista relevante ver o resultado de anos de luta se concretizando, se tornando realidade para ofertar uma alimentação adequada aos alunos da rede municipal de ensino”, elencou Suzanne Fernandes, nutricionista responsável técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

“É com imensa satisfação que estamos aqui para receber esse tão sonhado veículo, transporte refrigerado. Vamos aperfeiçoar a logística para ofertar aos alunos alimentos seguros. Teremos o controle desde o recebimento do fornecedor até a entrega às unidades. Tudo isso com temperatura e transporte adequado sem correr riscos de contaminação”, frisou Shirlley Martins, coordenadora de alimentação e nutrição escolar.

Na ocasião, o prefeito de Mossoró ainda reforçou o compromisso com a Educação a partir da série de investimentos realizados na área. “Estamos garantindo o transporte escolar para os nossos estudantes na zona rural de Mossoró; realizando o conserto dos ônibus próprios da frota do município. São investimentos como estes que garantem a qualidade do ensino aos nossos alunos, seja com investimentos em maquinário e equipamentos, seja através da contratação de profissionais”, concluiu Allyson Bezerra.