Por que cada centavo aplicado no Mossoró Cidade Junina gera retorno para todos?

Por William Robson

Sempre que o período junino se aproxima, surge uma discrepância. As pessoas ficam na ansiedade pela realização do Mossoró Cidade Junina, ao mesmo tempo em que acreditam que os recursos empreendidos no evento poderiam estar em outras áreas. Não faz sentido, claro. Primeiro, porque no orçamento público, cada centavo já tem destino, seja na saúde, na assistência social, na educação, no esporte e na cultura. Todos os setores aparecem como importantes para a sociedade. Por isso, merecem que investimentos sejam aplicados.

Depois, porque o Mossoró Cidade Junina é uma festa de retorno garantido para todos os mossoroenses. Assim, como ocorrem em grandes eventos no Brasil, como o carnaval de Salvador, o carnaval do Rio de Janeiro, o São João de Caruaru, todos eles geram retornos maiores que o dinheiro público aplicado.

Em Mossoró, todos reconhecem a importância do MCJ. Mas, precisam reconhecê-lo por inteiro, sabendo que é mais que uma festa com bandas renomadas. É um evento que reforça a cultura de um povo, orgulha a cidade, estimula as artes e o artista, ressalta as manifestações populares, impulsiona o turismo e faz girar a economia a partir do vendedor de espetinho ao hotel mais sofisticado. Todos ganham.

Do músico à costureira. Do ator ao iluminador. Do taxista ao garçom. Do dono da lanchonete ao barraqueiro. A geração de renda se amplia em festas como o MCJ, que deve contar com mais de R$ 20 milhões em incremento econômico em junho.

A pouco mais de um mês para o evento, a rede hoteleira sente o aquecimento e está praticamente com suas acomodações ocupadas. Claro, quanto mais cedo garantir a hospedagem, mais barato fica para o hóspede. O secretário de Cultura, Etevaldo Almeida, explicou ao Foro de Moscow desta quarta-feira (20) que caravanas de vários lugares já se programam para o Pingo da Mei Dia. É gente que vem a Mossoró gastar aqui.

Rútilo Coelho, diretor do Hotel VillaOeste, explicou como o MCJ impacta na rede hoteleira local. “O turista paga sua diária, utiliza o restaurante, a lanchonete e o mototáxi. A iniciativa da atual gestão em dar uma conotação de turismo de negócios, é muito importante para a cidade”, ressaltou.

Por isso, o MCJ é o grande momento da cidade. De alegria e para fomentar o turismo, a música, a cultura, os artistas, as artes cênicas... Todos ganham e celebram. Por isso, não é gasto. A economia do Rio gira em torno do seu carnaval. Caruaru e Campina Grande ganham com suas festas juninas. Mossoró segue o mesmo princípio. O dinheiro que se aplica no MCJ volta para a cidade de maneira incalculável, porque não retorna só na forma de dinheiro, mas de engrandecimento de um povo e na auto-estima.