De Wesley Safadão a Lagosta Bronzeada: confira os cachês do MCJ2022

Foto: Site do Artista

O maior cachê do Mossoró Cidade Junina 2022, de 600 mil reais, será destinado pela Prefeitura Municipal de Mossoró para o cantor Wesley Safadão. Já as bandas Lagosta Bronzeada, Walkiria Santos e Cavaleiros do Forró, ficaram com o menor cachê, R$ 60 mil reais. A lista de atrações contempla quase todos os gostos. Os investimentos destinados para o MCJ, em estudo da UERN datado de 2017, aponta que proporciona um grande retorno à vários setores da economia

Os shows serão realizados no largo da Estação das Artes e o Pingo da Mei Dia no mesmo local de anos anteriores. Os tapumes das obras no corredor cultural serão retirados.

Confira lista de valores investidos em atrações para o MCJ 2022, publicada no Jornal Oficial do Município neste dia 20.

Wesley Safadão: R$ 600 mil

Xand Avião: R$ 400 mil

Bell Marques: R$ 300 mil

Matheus e Kauan: R$ 280 mil

Alceu Valença: R$ 220 mil

Raí Saia Rodada: R$ 220 mil

Nattan: 200 mil

Parangolé: R$ 170 mil

Dorgival Dantas: R$ 130 mil

Taty Girl: R$ 120 mil

Limão com Mel: R$ 110 mil

Mari Fernandez: R$ 110 mil

Zé Cantor: R$ 100 mil

Eric Land: R$ 100 mil

Chicabana: R$ 90 mil

Toca do Vale: R$ 90 mil

Bonde do Brasil: R$ 90 mil

Junior Vianna: R$ 80 mil

Mara Pavanelly: R$ 80 mil

Walkyria Santos: R$ 60 mil

Lagosta Bronzeada: R$ 60 mil

Cavaleiros do Forró: R$ 60 mil

Estudos realizados pelos professores da UERN, em 2017, concluiu que os investimentos feitos em eventos de porte do MCJ têm um forte retorno aos setores da economia do município.

Neste ano de 2022, em especial, é a retomada oficial para o setor de eventos, que foi muito prejudicado com a pandemia, que começou em 2020.