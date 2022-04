Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

O MOSSORO HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO conversa hoje com o ex-secretário Fernando Mineiro, de Projetos, Metas e de Relações Institucionais do Rio Grande do Norte na gestão Fátima Bezerra.