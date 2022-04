Estação das Artes terá novo piso intertravado e pintura no prédio principal. Até o início do Mossoró Cidade Junina, em 4 de junho, o muro que cerca o principal palco do evento também será reformado e serão executados ainda, neste primeiro momento, serviços de drenagem no local. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rodrigo Lima, as obras na Estação das Artes contemplam, em sua totalidade, a manutenção do prédio, das redes hidráulica e elétrica, do sistema de ar-condicionado, revisão do telhado, pintura e acessibilidade, além da drenagem e da instalação do piso intertravado.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), iniciou nesta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, as obras de reforma e manutenção da Estação das Artes Elizeu Ventania, principal palco do Mossoró Cidade Junina.

Até o início do evento, dia 4 de junho, a Estação contará com um novo piso, do tipo intertravado, bem como uma nova pintura no prédio principal.

O muro que cerca a estrutura também será reformado e serão executados ainda, neste primeiro momento, serviços de drenagem no local.

“Iniciamos a construção do piso intertravado da Estação das Artes. O trabalho já começa em ritmo acelerado para em junho realizarmos uma grande festa com o Mossoró Cidade Junina. O palco da nossa cultura será totalmente revitalizado”, destacou o prefeito Allyson Bezerra ao acompanhar o início dos serviços nesta quinta (21).

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rodrigo Lima, as obras na Estação das Artes contemplam, em sua totalidade, a manutenção do prédio, das redes hidráulica e elétrica, do sistema de ar-condicionado, revisão do telhado, pintura e acessibilidade, além da drenagem e da instalação do piso intertravado.

“É a Prefeitura de Mossoró investindo na revitalização de um dos principais equipamentos do nosso Corredor Cultural. Com o piso intertravado, por exemplo, iremos acabar com a lama e poeira naquele espaço, trazendo mais conforto e bem-estar a todos que irão prestigiar o Mossoró Cidade Junina 2022”, finalizou Rodrigo Lima.

O Mossoró Cidade Junina, que este ano retorna ao seu formato tradicional, promete atrair uma multidão à Estação das Artes e a todos os polos do evento, que acontece de 4 a 25 de junho, como o tema “Tradição e Liberdade”.

A Prefeitura vem trabalhando, de maneira integrada, para garantir que os festejos sejam realizados de forma planejada, organizada e segura.