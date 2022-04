Dez bairros de Mossoró estão com abastecimento reduzido ou suspenso por problemas em 3 poços

A Caern informou que trabalha para colocar os poços em funcionamento ainda nesta semana. A previsão é que o poço P15, responsável pelo abastecimento dos bairros Aeroporto, Boa Vista e Doze Anos, seja reativado ainda nesta segunda-feira (25). Já o poço P30, que atende Itapetinga, Aeroporto 2, Belo Horizonte, Alto da Conceição, Lagoa do Mato e Alto do Xerém, está com a retomada prevista para a quarta-feira (27). Na sexta-feira (29), a Caern colocará em funcionamento o P01, que atende Centro e Doze Anos.