Mais de 3 toneladas de lixo eletrônico são coletadas em Mossoró

Por meio do mutirão “RN + Limpo”, Mossoró conseguiu coletar mais de 3,2 toneladas de resíduos eletroeletrônicos.

O mutirão realizado a partir da instalação de um coletor em equipamentos públicos do município possibilitou o êxito das ações com mobilização da população local, superando as expectativas.

O volume de materiais coletados na capital do Oeste potiguar compreendeu o período de 7 de março a 11 de abril de 2022.

Mossoró foi o primeiro município do interior do estado do Rio Grande do Norte a aderir ao programa que busca o incentivo ao descarte correto e seguro de lixo eletrônico.

A Gerência Executiva de Educação Ambiental (GEEA) do município avalia de forma positiva as ações realizadas.

“Nós estamos muito felizes com o resultado do mutirão realizado aqui no município. Mossoró foi a primeira cidade contemplada na fase de interiorização do programa. Em pouco mais de um mês conseguimos um número expressivo de resíduos que foram doados para o programa. Agradecemos imensamente à população que participou, colaborou e se engajou”, destacou Zildenice Guedes, gerente de Educação Ambiental.

O coletor de resíduos eletrônicos ficou à disposição da população nos seguintes locais: Parque Municipal Prof. Maurício de Oliveira; Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte; Estação das Artes Elizeu Ventania; Secretaria Municipal de Infraestrutura; Drive Thru no bairro Abolição III, em frente ao Sindicato dos Bancários.

Foram destinados materiais como: computadores, celulares, impressoras, televisões, fios, teclados, sanduicheiras, aparelhos de som, aparelhos de DVD, cafeteiras, ferro de passar, secador de cabelo, mouse, entre outros.

“Nós vamos continuar trabalhando para que outras ações como esta sejam realizadas. Estamos buscando pontos fixos para instalar coletores que fiquem disponíveis à população em duas ou três regiões da cidade. Tudo isso para que possamos realizar o descarte correto, seguro e responsável dos resíduos”, acrescentou Zildenice Guedes.

O programa “RN +Limpo” é uma parceria da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) e do Governo do Estado do Rio Grande do Norte por meio da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN); Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) e as empresas Natal Reciclagem e Circular Brain.