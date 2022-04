Vacinação contra Covid-19, Sarampo e Influenza acontece durante toda semana em Mossoró

Nas UBSs a vacinação acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira. No Partage Shopping Mossoró, a vacinação ocorre de segunda a sábado das 10h às 18h e aos domingos das 11h às 18h. Nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27), a Universidade Potiguar (UnP) também terá um ponto de vacinação. O horário é das 8 às 18h. Na quinta-feira (28), a Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) realizará a vacinação das 8h às 16h.