“Não vai mais chover dentro da sala de aula”, diz prefeito sobre a reforma da escola do Jucuri

Segundo o prefeito Allyson Bezerra, a Escola Municipal Ricardo Vieira do Couto foi totalmente reformada, paredes rebocadas, madeira e telhado substituído, assim como toda mobília da escola Ele observou também que garantiu transporte escolar para todos os estudantes da comunidade, inclusive os universitários do polo que estudam em Mossoró.

A Prefeitura Municipal de Mossoró entregou na tarde desta segunda-feira, 25, a reforma, móveis novos e ônibus no Polo do Jucuri. “vale a pena acreditar na educação”, diz o prefeito Allyson Bezerra, observando que está investindo nos futuros líderes de Mossoró.



A Secretaria Hubeônica Alencar, de Educação, lembrou que há cerca de 5 meses esteve na comunidade do Jucuri e foi “cercada” pelos pais de alunos e que, na companhia do vereador Raerio Araújo, ocasião que cobraram com força a reforma da escola.

“Na verdade, não era uma reunião. Era um complô. Eu disse naquela reunião, dê um crédito de confiança ao prefeito e ele fez a reforma da escola. O povo da zona rural e também de zona urbana não aguenta mais promessa”, finaliza o vereador Raério Araújo.





Hubeônica Alencar observou que o município tem 95 escolas e que a estrutura precária da escola do Jucuri nem de longe era a pior situação. Disse que já recuperou algumas escolas e que o trabalho continua para recuperar outras. Esta foi a missão dada a ela pelo prefeito Allyson Bezerra, considerando que se trata de um setor vital.

Na tarde desta segunda-feira, os moradores, representados pelo poeta Jean Carlos, agradeceu o investimento na estrutura da escola em versos, declamados pelo autor durante a solenidade.





“Agradecemos a gestão municipal, sem deixar de lembrar a todos que lutaram para ver esta obra chegar...”, escreveu Jean Carlos, observando que seus filhos estudam na escola.

O presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim, disse que o olhar descrente da população da zona rural com a gestão municipal faz todo sentido. Mossoró, e o povo da zona rural, não aguentava mais ser tão enganados”, por esta razão, segundo Lawrence Amorim, escolheram mudar. “Escolheram um gestor que venceu pelos seus estudos”, conclui.





Segundo o prefeito Allyson Bezerra, a Escola Municipal Ricardo Vieira do Couto foi totalmente reformada, paredes rebocadas, madeira e telhado substituído, assim como toda mobília da escola Ele observou também que garantiu transporte escolar para todos os estudantes da comunidade, inclusive os universitários do polo que estudam em Mossoró.

Ao final da solenidade, o prefeito Allyson Bezerra, em contato com o MH, reforçou a tese de que o melhor caminho para transformar uma sociedade é investir em educação. Afirma que Educação transformou a vida dele e vai trabalhar a vida dos jovens do Jucuri também.