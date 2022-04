Foro de Moscow 26 abr 2022 - Desvio na compra dos respiradores: RN está fora

Desvio dos respiradores: RN está fora

EDIÇÃO: 561

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas @williamrobson e @bruno_barretojor, destaca a fala do ministro Luís Roberto Barroso de que existe um esforço de que as Forças Armadas têm sido "orientadas" a atacar o processo eleitoral.

1 - General Girão chama Barroso de “vagabundo”

2- Carlos Eduardo provoca Álvaro: “Eu sei que a ele eu dei a oportunidade que ele não teve na vida”

3- Terreno da Porcellanati tem que voltar para a Prefeitura, diz juiz

4- Vantagem de Lula para Bolsonaro cai 5 pontos sem Moro na disputa aponta FSB/BTG

5- PF faz operação em três Estados e no DF para apurar desvios na compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste. RN está fora

6- Blogueiro sofre o segundo atentado à bala e escapa

7- Reforma da Estação das Artes vai transformá-la em espaço múltiplo

8- Milton Ribeiro dispara arma em aeroporto e é levado para depor na PF

9- O caso Eliel e a prisão do réu confesso

