Empresário prevê aumento de até 20% no quadro de colaboradores até o MCJ

Além de promover a cultura e a arte, com programações que mantêm a tradição do São João mais cultural do Brasil, o Mossoró Cidade Junina (MCJ) tem um papel importante para a economia local.

O investimento realizado pela Prefeitura de Mossoró para a viabilidade do evento, com presença de artistas locais e nacionais, atrai turistas de várias regiões do País e também do exterior.

A rede hoteleira, por exemplo, já registrou grande aumento de reservas após o lançamento da programação. Nesse sentido, empresas já abriram vagas de emprego para atender à demanda. O MCJ se torna um potencial para mais de 50 segmentos, oportunizando renda extra durante o período.

Quem está na expectativa para a edição de 2022 é o Jailton Dantas. Residente em Campos dos Goytacazes/RJ, Jailton já chegou a Mossoró para curtir as festividades do São João mais cultural do Brasil.

“Fiquei sabendo que Mossoró tem o maior São João do Estado. Estava em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e vim a Mossoró curtir essa festa. Minha expectativa está a mil, a programação está imperdível, não vou perder”, contou.

Diversas empresas já se preparam para o evento, inclusive gerando emprego para a cidade. Cleciano Galdino, empresário no ramo de alimentação, destaca que já houve contratações em suas empresas para suprir as demandas do evento.

“O Mossoró Cidade Junina é um período muito aguardado pelo empresariado local. Por exemplo, nosso setor de alimentação tem um crescimento gigantesco. Os hotéis acomodam mais hóspedes, consomem mais produtos; os restaurantes recebem turistas, compram mais produtos. Já venho estocando alguns produtos, justamente para o período. Nós geramos 200 empregos diretos, recentemente realizamos 9 contratações e até o MCJ nossa expectativa é aumentar o quadro de colaboradores em 20%”, frisou.

O setor de estética também ganha com a promoção do Mossoró Cidade Junina, como relata a empresária Stephane Cavalcante.

“Rapidamente as vagas foram preenchidas e muita gente ainda está em busca. Falando em nome da classe, estamos muito felizes. Depois de dois anos, estamos retornando e isso vem aquecer a classe de forma sem igual. Muita gratidão por esse olhar especial pela cultura e pela economia do mossoroense”, agradeceu.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, este ano haverá vasta agenda preenchida de muita identidade cultural.

“São vários polos, onde estaremos trabalhando toda uma grade de programação. Teremos o Polo de Cultura Popular, Arena das Quadrilhas, Estação das Artes, Chuva de Bala... e Cidadela. Todos esses espaços contemplando um número significativo de artistas ”, destacou.