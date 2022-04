Agricultores recebem incentivo do programa Mossoró Rural para a produção de mel de abelha

A Prefeitura de Mossoró, através do programa “Mossoró Rural”, capitaneado pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), vem realizando um trabalho em parceria com o Sebrae de assistência e acompanhamento destinado aos produtores rurais do município. As ações do programa tem como objetivo garantir consultorias técnicas que possam melhorar a qualidade da produção e permitir que o homem do campo consiga crescer economicamente a partir do que produz.



Atualmente está acontecendo a colheita de mel em várias comunidades rurais de Mossoró. No Projeto de Assentamento Fazenda Nova, por exemplo, a partir de orientações técnicas e incrementos que foram levados à localidade, por meio do programa “Mossoró Rural”, a previsão de colheita de mel para este ano é de mais de 4 mil quilos do produto.







Segundo o consultor do programa “Mossoró Rural”, Flaviano Lira, responsável pelo setor de apicultura, o programa visa o fortalecimento das cadeias produtivas em vários setores e reforça a importância da produção de mel na região. De acordo com ele, atualmente o município de Mossoró conta 15 apicultores engajados no programa, representando 11 comunidades rurais.



Flaviano destaca ainda a importância do fortalecimento da produção de mel na zona rural de Mossoró como uma atividade promissora. “O programa 'Mossoró Rural' tem por finalidade fortalecer a agricultura familiar em vários setores e a produção de mel vem mostrando um grande potencial na região de Mossoró”, explicou Flaviano.



O produtor de mel Francisco das Chagas Silva, que reside no Projeto de Assentamento Fazenda Nova, conta que o apoio do programa vem contribuindo para a melhoria da produção na região. Ele lembra que produz mel no assentamento há mais de 15 anos. Atualmente a produção está no período de colheita. Segundo Francisco das Chagas, a colheita deverá se estender até o mês de agosto. “Neste ano, se a produção continuar como está eu acredito que será produzido de quatro a cinco mil quilos de mel”, comentou.