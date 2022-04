Secretaria conclui reuniões para garantir segurança do MCJ; plano será apresentado em breve. Secretário municipal de Segurança, Cledinilson Morais adiantou que nesta quarta-feira (27) concluiu a etapa de reuniões com as forças de segurança. O secretário explica que durante a manhã traçou estratégias junto ao comando da Polícia Militar no município. “Anteriormente já nos reunimos com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Civil e todo o plano está sendo montado com o objetivo de garantir que a população tenha segurança reforçada durante o Cidade Junina”, destacou.

A Prefeitura de Mossoró e a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) estão elaborando um plano de segurança para garantir a tranquilidade durante o “Mossoró Cidade Junina”.

O evento, classificado entre as maiores festas juninas do Brasil, acontecerá de 4 a 25 de junho e contará com ações que envolverão todas as forças de segurança locais.

Segundo Cledinilson, o plano de segurança que está sendo preparado para o Mossoró Cidade Junina será apresentado à população logo que for concluído.

O secretário ressalta que todo o trabalho acontecerá de forma conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Polícia Rodoviária Federal (PRF)