“Com muito trabalho conquistamos avanços”, diz Morgana Dantas em audiência na CMM

Na audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, hoje (27), na Câmara Municipal de Mossoró, a titular da pasta, Morgana Dantas, avaliou 2021 como ano de reestruturação, mas apontou avanços nos primeiros 12 meses.



“Um ano de muitos desafios, início de gestão, encontramos a rede em situação muito difícil, além da pandemia de Covid-19. Mas, com muito trabalho, conquistamos avanços, como inauguração de duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde)”, disse Morgana.



Ela acrescentou outras conquistas na rede municipal de Saúde, como a disponibilidade de neuropediatras, reforço de médicos em UBSs. “Experimentamos avanços em 2021, na confiança que, em 2022, realizaremos muitas outras ações em Mossoró”, afirmou.



Na sequência da fala da secretária, que introduziu a audiência após abertura do presidente dos trabalhos, o vereador Lucas das Malhas (MDB), a Secretaria iniciou o balanço. Coube à servidora Antônia Selma de Almeida conduzir a apresentação dos dados.



Entre outras informações, resumiu a programação anual saúde 2021, sintetizada na organização das redes de cuidado e o processo de trabalho das equipes de Atenção Primária, Atenção Especializada e Hospitalar.



Também mencionou a urgência de implementar o Programa Informatiza UBS, com vistas ao prontuário eletrônico e outros serviços. E ainda o equilíbrio das contas, financiamento e orçamento, em meio ao plano de reorganização.



A audiência pública atende a Lei Complementar 141/2012, referente à transparência no Sistema Único de Saúde (SUS). Participaram da reunião gestores municipais da Saúde, vereadores e outros representantes de segmentos da sociedade.



“Parabenizo a gestão Allyson Bezerra e a Secretaria Municipal de Saúde, que investem mais do que o dobro do recomendado em saúde – essa área vital do município”, elogiou o vereador Genilson Alves (Pros), em nome da bancada governista na Câmara.