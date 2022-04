Castramóvel: licitação para aquisição de unidade para castração de animais em Mossoró está aberta

A Prefeitura Municipal de Mossoró está com licitação aberta para aquisição de castramóvel, unidade móvel para castração de animais.

O procedimento foi aberto em 25 de abril pela Secretaria Municipal de Saúde, com publicação no Jornal Oficial de Mossoró (JOM).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a licitação segue o trâmite legal necessário para aquisição do equipamento.

O Município também está com credenciamento de clínicas veterinárias aberto. O chamamento tem como objetivo realizar os procedimentos de castração, exames, cirurgia, esterilização, internação, quando houver a necessidade, e assistência no pós-operatório, assim como promover o Combate à Leishmaniose Visceral.

A aquisição do castramóvel e credenciamento de clínicas e hospitais veterinários integram a política municipal de saúde animal, que conta com o Grupo de Trabalho Intersetorial da Política de Saúde Animal do Município de Mossoró/RN (GTI SAÚDE ANIMAL), formado por membros dos mais diversos setores públicos municipais responsáveis pela Saúde Única de Mossoró em parceria com as ONGs de Proteção Animal da cidade.

O aviso de licitação referente ao credenciamento de clínicas, publicado no dia 23 de março no JOM, foi elaborado pelo grupo de trabalho em parceria com o Movimento Mossoroense de Proteção Animal e Universidades.

O objetivo do trabalho é oferecer castrações gratuitas de cães e gatos à população de baixa renda, protetores independentes e ONGs de animais da cidade.