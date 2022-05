Contribuinte tem até 28 de maio para aderir ao “Programa de Parcelamento Incentivado”

O programa, desenvolvido pela Secretaria da Fazenda de Mossoró, volta-se ao pagamento do IPTU, ISS e outras taxas municipais, com descontos de até 90% nos juros e multas. O parcelamento está disponível por meio do site mossoro.rn.gov.br, clicando na aba “contribuinte” e em seguida na aba “área restrita”. É possível também requerer através de atendimento presencial na Secretaria da Fazenda, localizada na avenida Alberto Maranhão, 1180, Centro, das 7h às 17h.