Caern oferecerá serviços à população de Mossoró na Semana Internacional da Compostagem

Os serviços estarão disponíveis na segunda-feira (2), das 7h às 11h e das 13h às 17h, no CEEP, no Alto de São Manoel. Na oportunidade será possível pedir ligação nova, religação, parcelamento de débitos, segunda via de conta e outros serviços. Basta levar documento de identificação e a conta de água. A Companhia também estará fazendo a coleta de óleo armazenado pela comunidade e destinará o mesmo para o Albergue de Mossoró, que possui um serviço de recebimento do produto, revertido em renda para a instituição.