O programa “Mossoró Rural”, criado pela Prefeitura de Mossoró e desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), está levando para o homem do campo mais um investimento em melhoria no setor de cajucultura com a plantação de cajueiros irrigados.



Nesta semana foram plantados dois hectares de cajueiros no sistema irrigado no Projeto de Assentamento Cabelo de Nego. Dentro do projeto foram plantados três cultivares de cajueiro anão precoce destinados à produção de caju e castanha. Segundo o gerente de desenvolvimento rural da SEADRU, Raniere Barbosa de Lira, essa é uma nova experiência do programa “Mossoró Rural que visa fortalecer o setor produtivo do caju na região de Mossoró.



Raniere explica que a plantação de cajueiros foi feita utilizando o hidrogel, sistema que contribui para o armazenamento da água no solo. “A utilização do hidrogel neste tipo de plantação representa praticidade e economia porque se trata de um produto que se adapta muito bem ao semiárido, é fácil de usar, tem baixo custo e apresenta a garantia que a planta possa se desenvolver e dar frutos”, explicou.



Ainda segundo Raniere, o projeto de plantação de mudas de cajueiros no sistema irrigado é realizado em parceria entre a SEADRU, o SEBRAETEC e o Banco do Nordeste. “Esse projeto tem como objetivo investir na cajucultura na região de Mossoró e futuramente tornar o município um grande produtor de caju e castanha”, destacou.



A experiência com este tipo de plantio no Assentamento Cabelo de Nego foi repassado para cinco agricultores que residem na comunidade e receberam todas as orientações técnicas de como desenvolver este tipo de atividade.