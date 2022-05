Após boas chuvas, produtores rurais de Mossoró já colhem o milho e o feijão de sequeiro

Segundo o Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), Faviano Moreira, com as boas chuvas registradas desde o início do ano, os produtores rurais já comemoram a colheita.“Algumas comunidades conseguiram plantar ali em janeiro, fevereiro e alguns conseguiram já ter uma produção sim, tanto de milho, e principalmente de feijão”, disse o secretário. Com o suporte das ações da Prefeitura de Mossoró, através do programa Mossoró Rural, os agricultores ganharam assistência técnica para produzir mais e melhor.

Os agricultores da zona rural de Mossoró, que iniciaram a plantação em janeiro e fevereiro, já começam a colher o feijão e o milho de sequeiro (plantio que depende exclusivamente da chuva).

Segundo o Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), Faviano Moreira, com as boas chuvas registradas desde o início do ano, os produtores rurais já comemoram a colheita.

“Algumas comunidades conseguiram plantar ali em janeiro, fevereiro e alguns conseguiram já ter uma produção sim, tanto de milho, e principalmente de feijão”, disse o secretário.

A chuva não faltou e quem plantou neste ano tem uma boa colheita. De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) o acumulado de chuvas em Mossoró até o último dia 8 desse mês, ultrapassou a marca de 560 milímetros.

Segundo a medição, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte tem até o momento 561 milímetros acumulados de 1º de janeiro a 8 de abril. O mês com o maior acumulado do ano é março.

Com o suporte das ações da Prefeitura de Mossoró, através do programa Mossoró Rural, os agricultores ganharam assistência técnica para produzir mais e melhor.

“Nós atendemos aproximadamente quatro mil e setecentos agricultores com o corte e terra, fizemos a consultoria através do nosso programa Mossoró Rural e também temos o apoio do Mossoró Forragem, na questão de plantadeiras, nós vamos agora a partir de final de maio, começo de junho, disponibilizar também o apoio também na colheita com relação a parte de silagem”, destaca Faviano.