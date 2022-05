Escola Maurício Fernandes da Silva será entregue na segunda (2) pela Prefeitura de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), realiza, na segunda-feira (2), a entrega da Escola de Ensino Fundamental Maurício Fernandes da Silva, localizada no Centro da cidade.

A unidade, que atende mais de 400 alunos, inicia suas atividades presenciais a partir das 7h, recebendo estudantes, professores, equipe pedagógica, operacional e toda a comunidade escolar.

A Maurício Fernandes substitui o antigo Colégio Evangélico, funcionando agora em uma nova estrutura, localizada na avenida Jerônimo Dix-neuf Rosado (Leste Oeste), com condições adequadas para ofertar um ensino de qualidade aos alunos e um melhor ambiente de trabalho para os funcionários.

As novas instalações da unidade possibilitaram também a ampliação da oferta de vagas para toda a sociedade mossoroense.

“Realizaremos nesta segunda mais uma importante entrega para Rede Municipal de Ensino. Não temos medido esforços para transformar a realidade da educação de Mossoró. Com muita dedicação e o empenho de toda a gestão, temos conseguido avançar. Os investimentos em infraestrutura já começam a apresentar resultados práticos, com escolas revitalizadas sendo entregues à população. Isso é trabalho. Isso é gestão. É ação concreta de respeito à comunidade e compromisso com a educação”, destacou a titular da SME, Hubeônia Alencar.

A Escola Maurício Fernandes da Silva atende, hoje, 423 alunos distribuídos em 21 turmas de Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), contando com cerca de 30 servidores.

“A Prefeitura de Mossoró continuará investindo na melhoria da educação pública municipal, oferecendo condições de acesso e permanência aos seus alunos, ampliando, revitalizando, melhorando as instalações físicas das unidades de ensino e valorizando os profissionais da educação”, concluiu a secretária Hubeônia Alencar.