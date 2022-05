"Este sonho vai acontecer", diz Lyane Ramalho da SESAP sobre o Hospital da Mulher

A deputada estadual Isolda Dantas realiza na manhã desta segunda-feira (02), audiência pública para tratar da gestão do Hospital da Mulher.



Presentes no debate estão a reitora da UERN Cicília Maia que irá apresentar o plano de gestão do Hospital, a secretaria adjunta de saúde do RN Lyane Ramalho e o secretário estadual de infraestrutura Gustavo Coelho.

A gestão do Hospital da Mulher se dará através do modelo de gestão híbrida com diretoria colegiada, entre a secretaria do Estado da Saúde Pública (Sesap) e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). A Sesap assume as direções geral, técnica e administrativa, e a Uern a direção acadêmica e parte dos serviços ambulatoriais, estabelecendo assim uma cooperação.



Esta é a terceira audiência que a deputada realiza sobre o Hospital da Mulher com o intuito de contribuir para o bom funcionamento deste equipamento.



“O Hospital da Mulher é uma luta antiga que sempre fizemos junta aos dos movimentos de mulheres. Tenho acompanhado de perto cada passo para a realização desse sonho e fico feliz de ser a UERN a desenvolver o plano de gestão do acadêmica e parte também administrativa do Hospital. Estamos aqui para contribuir com o fortalecimento deste que será referência no atendimento às mulheres”, diz a deputada Isolda.



As obras do Hospital da Mulher se encontram 70% concluídas e deve ficar pronto em julho deste ano. Ao todo, serão mais de 160 leitos focados na atenção materno-infantil, ginecológica e obstétrica de média e alta complexidade. A meta é de 20 mil atendimentos anuais, de pacientes de mais de 60 municípios.