Reformas da Praça de Convivência, Memorial e Teatro serão entregues no final de maio

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, divulgou neste domingo (1º) uma agenda com o cronograma de entregas e ações para o mês de maio.

Na lista, estão importantes trabalhos como a reinauguração da Praça da Convivência, entrega do Memorial da Resistência, da área externa do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, e da construção do piso da Estação das Artes Elizeu Ventania.

O piso da Estação tem previsão para ser entregue no dia 27; a Convivência no dia 30; enquanto o Memorial e a área externa do Teatro ficam para o dia 31.

As obras são bastante esperadas pelos mossoroenses, principalmente por serem os principais pontos onde o público se concentra durante o Pingo da Mei Dia, que acontecerá no dia 4 de julho, abrindo o Mossoró Cidade Junina.

Ainda ao longo de maio, a Prefeitura de Mossoró também entregará escolas municipais e creches reformadas. Além de início e entregas de obras de pavimentação asfáltica, que fazem parte do programa Asfalto no Bairro.

"O mês de maio será de mais trabalho e mudanças para Mossoró com entregas, inícios de obras e inaugurações. Temos muito o que comemorar. Muito já foi feito e muito será feito ao longo deste mês para avançar em diversas áreas do nosso município", afirmou o chefe do executivo municipal.

Confira agenda de maio:

3/5/2022 – (Terça-feira)

9h - Lançamento da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa

18h - Assinatura da Ordem de Serviço da Construção da Praça da comunidade rural de Passagem de Pedras

___________________________

4/5/2022 – (Quarta-feira)

16h - Asfalto no Bairro – Entrega das Ruas Alaíde da Escóssia, Rua Profo. Manoel João e Rua Fernando Couto

___________________________

05/05/2022 – (Quinta-feira)

8h - Entrega da Reforma Escola Municipal na Comunidade Rural de Mulungunzinho

16h - Asfalto no Bairro - Santo Antônio Entrega da Rua Nicácia da Costa Araújo

___________________________

06/05/2022 – (Sexta-feira)

16h - Entrega da Obra de Drenagem – Redenção/Santa Júlia

18h - Lançamento da licitação da pavimentação e drenagem do Loteamento Terras da Liberdade - Sumaré

_____________

7/5/2022 – (Sábado)*

16h - Inauguração da Praça Dermival Pedro da Silva – Barrocas

___________________________

9/5/2022 – (Segunda-feira)

8h - Assinatura da Ordem de Serviço de reforma do CRAS – Santo Antônio

16h - Entrega de Novos Veículos para a Saúde de Mossoró

___________________________

10/5/2022 – (Terça-feira)

16h - Mais Calçamento - Aeroporto II

Início das Obras na Rua José Galdino Cavalcanti

18h - Lançamento da licitação da 2ª Etapa do Programa Asfalto no Bairro (novos bairros contemplados)

Rua Vicente Leite - Planalto 13 de maio

_____________

11/5/2022 – (Quarta-feira)

18h - Inauguração da Praça Antônio Lopes Alves - Abolição III

___________________________

13/5/2022 – (Sexta-feira)

16h - Entrega de Celulares e Aplicativo de Trabalho para Agentes Comunitários de Saúde

___________________________

16/5/2022 – (Segunda-feira)

16h - Mais Calçamento – Três Vinténs -

Início das Obras na Rua Genival Lopes e Calçamento Rua Genival Lopes

___________________________

17/5/2022 – (Terça-feira)

8h - Mais Calçamento – Aeroporto 2

Início de Obras na Rua Anderson Dutra

___________________________

19/5/2022 – (Quinta-feira)

16h - Asfalto no Bairro – Aeroporto I

Entrega da Av. Mota Neto

___________________________

23/5/2022 – (Segunda-feira)

8h - Mais Calçamento - Conjunto Novo

Obras de pavimentação em todas as Ruas do Conjunto

16h - Entrega da Reforma da Unidade de Ensino Infantil – UEI Alice Dias - Vingt Rosado

___________________________

25/5/2022 – (Quarta-feira)

18h - Mossoró Iluminada - Entrega da Iluminação em LED da Av. Diocesana e Av. Lauro Monte

19h - Entrega de Novos Veículos e de Fardamentos para Guarda Municipal e Agentes de Trânsito

___________________________

26/5/2022 – (Quinta-feira)

16h - Entrega da Reforma do CRAS – Alto de São Manoel

___________________________

27/5/2022 – (Sexta-feira)

16h - Entrega da Construção do Piso da Estação das Artes Elizeu Ventania

___________________________

28/5/2022 – (Sábado)

18h - Inauguração da Praça Antônio da Graça Machado – Abolição IV

___________________________

30/5/2022 – (Segunda-feira)

16h - Entrega da Reforma da Praça da Convivência

___________________________

31/5/2022 – (Terça-feira)

16h - Entrega da Reforma do Memorial da Resistência e da área externa do Teatro Dix-Huit Rosado.