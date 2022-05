Prefeitura de Mossoró lança Campanha de vacinação contra febre aftosa nesta terça-feira, 03

A Prefeitura de Mossoró e a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) vai lançar nesta terça-feira (3) a campanha de vacinação contra febre aftosa no município, destinada aos bovinos da região. O calendário de imunização do rebanho local está previsto para ser concluído no final deste mês.



O evento de lançamento acontecerá às 9h, na sede do Parque Armando Buá - Feira do Bode. De acordo com o secretário de Agricultura Faviano Moreira, o primeiro lote de vacinas já está disponível na SEADRU e as equipes que vão trabalhar na vacinação já estão preparadas para iniciar o trabalho. “O lançamento da campanha acontecerá nesta terça-feira; e na quarta-feira iniciamos a vacinação nas comunidades rurais”, confirmou Faviano.



Segundo levantamento feito pela SEADRU, durante a campanha a previsão é vacinar cerca de 5 mil animais em mais de 100 comunidades rurais de Mossoró. Faviano explica que a vacinação acontecerá em parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), que irá disponibilizar os estagiários do curso de veterinária que atuarão diretamente na vacinação.



O primeiro dia de vacinação, quarta-feira (4), vai contemplar as seguintes comunidades: Projeto de Assentamento Solidão; Projeto de Assentamento Vingt Rosado; Cristais e Cabelo de Nego. Segundo o coordenador de pecuária da SEADRU, Aluísio de Souza Neto, o trabalho das equipes é iniciado nas primeiras horas da manhã. “Geralmente começamos a vacinação nas comunidades entre 6h30 e 7h e previamente solicitamos aos criadores que prendam os animais para facilitar o trabalho dos vacinadores”, reforçou.



De acordo com orientação do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (IDIARN), estão aptos a serem vacinados animais de todas as idades. Segundo o secretário Faviano, a vacinação promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura será destinada aos criadores que possuem até 25 cabeças de gado.