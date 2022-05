Governadora cumpre agenda em Mossoró para entrega motocicletas à Policia Militar

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e equipe de governo cumprem agenda administrativa nesta segunda-feira (02) em Mossoró.



Às 17h, a governadora fará entrega de 10 motocicletas para a Ronda Ostensiva de Apoio de Motocicletas (Rocam) da Polícia Militar.



Na oportunidade, ela também vai anunciar apoio ao Mossoró Cidade Junina 2022, que começa no dia 4 de junho e participará ainda da assinatura da ordem de serviço para a construção da sede do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Mossoró.

A solenidade de entrega e anúncio do governo vai ocorrer no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no Centro da cidade às 17h.