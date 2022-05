MCJ movimenta procura e vendas por produtos juninos e anima comerciantes

Com o período junino se aproximando, comerciantes se preparam para garantir uma renda extra durante a temporada. Em Mossoró, já se percebe a presença das famosas barracas juninas. Os espaços chamam a atenção pela variedade em adereços e roupas estilizadas.

O Mossoró Cidade Junina, idealizado pela Prefeitura de Mossoró, se torna um potencial para a categoria, oportunizando que comerciantes utilizem a época para gerar um dinheiro extra.

Do balcão da barraca, o comerciante João Batista antecipa as novidades para 2022. Em seu espaço, instalado na avenida Presidente Dutra, é possível encontrar chapéus, camisetas xadrez, vestidos decorados, entre outros adereços. O barraqueiro comemora a ajuda do Mossoró Cidade Junina, no sentido de trazer turistas para a cidade, melhorando ainda mais as vendas no período.

“Fui o primeiro a me instalar aqui na avenida. Eu chego cedo para o pessoal já ficar olhando e saber que já estou instalado. Eu vendo chapéu, vestido, camisa, entre outros. Todos os anos eu venho para esse cantinho. Temos a ajuda do Mossoró Cidade Junina que acaba trazendo muitos turistas e isso aquece as vendas da gente”, contou.

João Batista frisa que participa dos festejos há 24 anos. Ele relata grande expectativa para o período e avalia o São João de 2022 como o mais aguardado, por conta do retorno das festividades. “Passamos dois anos parados. Este ano, com o retorno da festa, a expectativa está muito boa”, contou.

Quem também já se prepara para o Mossoró Cidade Junina é a comerciante Ilana Michelly. Ela aproveita o período para garantir uma renda extra durante o "Pingo da Mei Dia", maior bloco junino do país. Além das vendas, Ilana conta que se diverte com as atrações que animam o Corredor Cultural.

“Nós comerciantes estamos muito otimistas para o período de festa na cidade. Eu amo o pingo, sou ‘pingueira’ de paixão e lá pretendo adquirir uma renda extra. Já tem 5 anos, com esse serão 6 anos de participação. Garanto uma renda extra no pingo, pois vendo bebidas, espetinhos e me divirto”, disse.