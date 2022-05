MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 04/05/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

PMM convoca professores aprovados no PSS da educação; esta é a 8º convocação de aprovados

TRE-RN amplia horário de atendimento para regularização eleitoral

Lei que proíbe a soltura de fogos ruidosos em Mossoró já está em vigor

Governadora anuncia sinalização da RN Dehon Caenga que liga Grossos a Tibau

Mossoroenses devem gastar R$ 121,25 no presente do Dia das Mães, aponta Fecomércio

16˚ edição da feira do livro de Mossoró contará com 12 livrarias e 50 horas de programação cultural

MPRN denuncia Junior Preto e mais dois pelo homicídio de Eliel Ferreira

O Programa Mossoró Hoje nas ondas do Rádio, conversa hoje com a professora/Doutora Claudia Santa Rosa, ex-secretária estadual de Educação.

Santa Rosa está em Mossoró para lançar o livro "Aprender com a Escola da Ponte: Repensar a Educação", que pode contribuir com o fortalecimento da educação no Rio Grande do Norte.