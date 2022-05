Prefeitura assina ordem de serviço para reforma da praça de Passagem de Pedras

PMM assina ordem de serviço para reforma da praça de Passagem de Pedras. A assinatura do documento aconteceu na noite desta terça-feira (3). Trata-se de um antigo pedido dos moradores locais que agora começa a se tornar realidade com a obra iniciando nesta quarta-feira (4).

Nos próximos meses, os moradores da comunidade de Passagem de Pedras, zona rural, irão contar com novos espaços voltados à prática de esporte, lazer e convívio social.

Tudo isso, graças aos investimentos realizados pela Prefeitura de Mossoró com a reforma da Praça Pedro Vieira da Costa.

A assinatura da ordem de início da reforma no equipamento público foi realizada na noite desta terça-feira (3). Trata-se de um antigo pedido dos moradores locais que agora começa a se tornar realidade com a obra iniciando nesta quarta-feira (4).

“Hoje estamos chegando com a reforma da praça que vai dar qualidade à comunidade, promovendo saúde, lazer, esporte. Por exemplo, aqui teremos uma quadra com alambrado, academia para crianças e idosos, ou seja, oportunidades para que todos possam usufruir de um equipamento novo. Nesta noite estamos dando a ordem de serviço e nos próximos meses retornaremos já para realizar a entrega da praça totalmente reformada”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), estão entre os principais pontos da reforma na praça pública: recuperação do passeio danificado; instalação da academia da primeira idade; instalação da academia da terceira idade; substituição de todas as luminárias pelo sistema de iluminação em LED; fornecimento de 12 bancos em concreto com réguas em madeira; reparo da quadra poliesportiva com área de 383,00m², com substituição do alambrado danificado e instalação de rede de proteção em nylon; arborização.

As obras de reforma da Praça Pedro Vieira da Costa contemplam uma área total de 1.706,00 m2, num investimento superior a 245 mil reais.

“Estamos chegando a mais uma comunidade rural do nosso município. Hoje, com investimento na praça que será reformada, contemplando a quadra que será totalmente recuperada; o passeio; academia da primeira e terceira idade. Outro ponto importante é a instalação de lâmpadas de LED, melhorando a segurança e conforto. Vamos ainda levar acessibilidade e deixaremos a praça toda arborizada. Será uma praça nova que entregaremos à comunidade nos próximos meses”, explicou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

Os moradores de Passagem de Pedras acompanharam com empolgação o anúncio de início da obra na praça pública.

“É uma felicidade que a gente nunca teve. Só agora nós vamos ter uma praça de verdade para podermos caminhar, as crianças brincarem. Porque são muitos anos esperando e agora nós vamos ter”, celebrou a moradora Jeomária Silva.

Maria Luíza também reconhece a importância de uma praça pública nova e equipada com espaços destinados ao lazer e convívio social.

“É muito bom, principalmente para as crianças, pois nós que somos da zona rural não temos como se deslocar para oferecer um lazer às crianças. Então, tendo dentro da comunidade espaços para o lazer, é bem melhor e mais fácil. Vai melhorar tudo pra gente, vamos poder caminhar num local adequado e vai ser só alegria”, comemorou a moradora

A solenidade contou com presença do prefeito de Mossoró Allyson Bezerra; engenheiros; técnicos do município e vereadores, além da população da própria comunidade que prestigiou o ato.

INVESTIMENTOS NA ZONA RURAL

Na solenidade de assinatura da ordem de serviço para reforma da praça da comunidade Passagem de Pedras, o prefeito Allyson Bezerra realizou anúncios de investimentos em outras áreas que ainda neste ano beneficiarão os moradores da zona rural do município.

“Ainda neste ano, estaremos adquirindo máquinas para as estradas da zona rural num investimento de mais de 5 milhões de reais. Será um maquinário próprio da Prefeitura de Mossoró para que possamos dar assistência às comunidades rurais”, informou o gestor.

Além disso, o prefeito anunciou que em breve a Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade passará por obras.

“Quando assumimos a Prefeitura visitamos a UBS e constatamos a necessidade de reforma do equipamento. Nós conseguimos os recursos, realizamos o projeto da obra que passará por processo de licitação. Com isso, muito em breve retornaremos aqui para dar a ordem de serviço da reforma da UBS”, concluiu.