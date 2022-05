“Com gestão e transparência economizamos mais de 50% na montagem das estruturas do MCJ 2022”, diz Allyson

A Prefeitura Municipal de Mossoró vai economizar mais de 50% nos valores da licitação referente à montagem das estruturas para realização do "Mossoró Cidade Junina 2022". O evento iniciará no dia 4 de junho, com o tradicional "Pingo da Mei Dia".



"Com gestão e transparência conseguimos economizar mais de 50% nos valores na licitação para realização do Mossoró Cidade Junina. Com eficiência na execução para montagem das estruturas, o valor vai reduzir ainda mais. É bom uso do dinheiro público para fazer o São João mais cultural do mundo", disse Allyson Bezerra.



De acordo com o secretário municipal de Administração, Kadson Eduardo, "foi adotada a formação de Ata de Preços. Durante a execução do processo, o valor vai reduzir ainda mais, garantindo eficiência, economia e transparência no processo para realização do evento junino".



A Prefeitura segue com cronograma de planejamento e execução de ações referentes à realização do "Mossoró Cidade Junina", a exemplo das obras que estão ocorrendo na Estação das Artes Elizeu Ventania, Teatro Municipal Dix-huit Rosado, Praça da Convivência e Memorial da Resistência, que serão entregues este mês.