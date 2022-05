MCJ 2022: Prefeitura elabora plano de ações para garantir a segurança do evento

Visando garantir a tranquilidade do Mossoró Cidade Junina, a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) mobilizou as forças de segurança pública do Estado e do município, montando um plano de ação para ser executado durante o período das festas.

Nesta quarta-feira (4), no auditório do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró (PREVI), os agentes de segurança realizaram mais um encontro para traçar um trabalho preventivo e eficiente.

A força-tarefa conta com a participação da Guarda Civil Municipal, Agentes de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e do Departamento Estadual de Trânsito.

Coronel Costa, comandante do policiamento regional da PM, ressalta que a 25ª edição do Mossoró Cidade Junina será a mais segura de todos os tempos. O comandante enfatiza o apoio do município, que promoverá a logística operacional das equipes.

De acordo com Coronel Costa, a cidade receberá reforço policial e o trabalho em conjunto com outras instituições vai possibilitar uma ação mais ágil e satisfatória.

“Estamos estruturando toda parte de logística para garantir que o Mossoró Cidade Junina possa ser o evento mais tranquilo que já houve em Mossoró. Vamos trabalhar com no mínimo 250 policiais militares no ostensivo. Também vamos garantir o policiamento nas ruas. Portanto, teremos nos dias de evento cerca de 250 policiais atuando na cidade”, contou.

“Estamos trabalhando para um evento totalmente seguro. Queremos tranquilidade para que os mossoroenses e os turistas possam curtir o São João de Mossoró sem preocupação. Reunimos as forças de segurança para solucionar problemas antigos, recorrentes nas edições anteriores. A ideia é garantir a segurança em todos os polos do evento”, disse o secretário de Segurança, Cledinilson Morais.

A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar as fiscalizações nas principais rodovias federais da cidade. Rodrigo Fernandes, chefe de policiamento e fiscalização da unidade de Mossoró, antecipa que serão promovidas blitze com intuito de impedir que materiais ilícitos entrem no município.

“Teremos um reforço de policiais em equipe extra, garantindo tanto a segurança viária como o combate à criminalidade. Trabalharemos com ações prévias de educação, de segurança no trânsito e com fiscalização efetiva, combatendo algumas infrações que são responsáveis pela maior parte de acidentes, como alcoolemia, ultrapassagem indevida e excesso de velocidade. Teremos também grupos especializados no combate à criminalidade, justamente para tentar coibir os infratores durante o evento”, disse.