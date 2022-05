MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 06/05/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

Prefeitura de Mossoró entrega hoje as instalações da Escola Municipal do mulunguzinho

Final de semana será de chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte

Inscrições no Festival de Quadrilhas Juninas de Mossoró seguem abertas até 10 de maio

CCZ antecipa início da vacinação antirrábica no polo Alagoinha para este sábado, 7

Lucro da Petrobrás cresce 38 vezes no primeiro trimestre de 2022

Senador cobra votação pela Câmara do PL que visa reduzir o preço dos combustíveis

Brasil ganha 2 milhões de novos eleitores de 16 e 17 anos

