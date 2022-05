Alimentos arrecadados no passeio ciclístico do Maio Amarelo são doados a 3 instituições de Mossoró

Três diferentes instituições receberam, na tarde desta quinta-feira (5), cestas básicas com alimentos arrecadados durante as inscrições para o passeio ciclístico realizado no último domingo (1º).

O evento foi promovido pela Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), e abriu a programação do movimento “Maio Amarelo”.

As doações, entregues pela equipe da Sesdem, contemplaram o Instituto Amantino Câmara, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) e o projeto Desafio Jovem.

Cada entidade recebeu 17 cestas básicas. No total, o passeio ciclístico conseguiu arrecadar mais de 1.200 quilos de alimentos, a partir das inscrições dos 600 atletas que participaram do passeio. Cada inscrito fez a doação de dois ou mais quilos de alimentos.

“É muito gratificante podermos realizar mais essa ação voltada para a solidariedade. O movimento ‘Maio Amarelo’ não engloba somente o trânsito, abrange toda a sociedade. Estamos aqui fazendo a entrega dessas doações a pessoas que estão precisando, a instituições que necessitam dessa ajuda. Campanhas como essas fazem a diferença”, destacou o inspetor João Paulo Sales.

De acordo com o diretor do projeto Desafio Jovem, Sandro Eduardo, as doações chegaram em boa hora.

“A gente agradece à Prefeitura, através da Secretaria de Segurança Pública, porque estávamos realmente necessitando dessas doações. Obrigado. Que continuem ajudando”, disse, explicando que o projeto atende hoje 15 homens, com idades entre 28 e 84 anos, que estão em tratamento contra o alcoolismo e a dependência química.

O diretor executivo de Segurança Viária da Sesdem, Jailson Nogueira, acompanhou as doações realizadas nesta quinta-feira (5), ressaltando a importância da iniciativa.

“Arrecadamos mais de uma tonelada de alimentos, contemplando pessoas e instituições que necessitam dessas doações. Estamos entregando esses alimentos, através da Prefeitura, da Sesdem, em nome de todos que fizeram o evento. Fiquei alegre e emocionado pelo o que escutamos. Isso é muito gratificante para todos nós”, finalizou.

BLITZ

Nesta sexta-feira (6) acontecerá a primeira blitz educativa do “Maio Amarelo” em Mossoró. A campanha, que este ano tem como lema “Juntos salvamos vida”, visa conscientizar a população para a importância de um trânsito seguro. A blitz vai acontecer na avenida Presidente Dutra, a partir das 8h.