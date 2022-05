Prefeitura conclui drenagem em ruas do Santa Júlia e Redenção em Mossoró

Além das manilhas, bocas de logos, o secretário Rodrigo Lima explicou que também foi feito o calçamento em algumas ruas. O prefeito Allyson Bezerra, acompanhado com Rodrigo Lima e lideranças do bairro, visitou a conclusão dos trabalhos nesta sexta-feira. "A população não vai mais conviver com a lama, não vai mais conviver com as águas entrando nas suas residências, porque a Prefeitura de Mossoró entrega a partir desse dia toda uma estrutura de pavimentação, de drenagem, completamente nova para a população de todo esse conjunto”, afirmou Allyson Bezerra.

“Já está com 27 anos que moro aqui, a primeira obra que ficou perfeita para o bairro foi essa. A gente passou esse tempo todinho sofrendo com essas águas, não podia nem andar nas ruas, agora ficou perfeita a rua”. A afirmação, em tom de comemoração, é do porteiro Edivaldo Freitas, morador da rua José Januário Fernandes, após a conclusão dos serviços de drenagem em diversas vias da região do Redenção, um investimento de mais de R$ 500 mil da Prefeitura de Mossoró, transformando a vida da população.





O sentimento de alegria de Edivaldo Freitas é compartilhado por outros moradores do bairro, como o comerciante Cinésio Ferreira. “Antes era péssimo, era água aqui direto. Durante o inverno a gente para sair de casa era por cima das calçadas, porque o lodo tomava de conta. Agora está ótimo. Melhorou por completo. Durante o tempo que estou aqui, nunca tinha acontecido uma obra dessa”, comentou.

A moradora Lourdes Nogueira também celebrou a conclusão das obras de drenagem na região. “Há mais de 20 anos que eu moro aqui e era o serviço mais esperado por nós, moradores do conjunto. Era um sofrimento só, um caos, a água entrava, invadia dentro da casa da gente, e hoje só em ver que choveu e está assim, seco, fico sem palavras. Vou falar em nome de todos, estamos muito satisfeitos”, disse.

Na tarde desta sexta-feira (6), o prefeito Allyson Bezerra fiscalizou as obras realizadas na região do Redenção. O gestor destacou os benefícios dos serviços para a população. “Estamos entregando aqui um conjunto de 500 metros de drenagem urbana, ou seja, locais para receber as águas da chuva, um investimento de mais de R$ 520 mil da Prefeitura, com 14 caixas de captação, conhecidas como bocas de lobo”, afirmou o chefe do Executivo local.

O prefeito também pontuou que a região recebeu ainda obras de recomposição da pavimentação a paralelepípedo. "É importante dizer que aqui nós fizemos também a pavimentação, 2,5 mil metros quadrados de pavimentação, com uma melhoria significativa nas ruas.





O secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Rodrigo Lima, também acompanhou a entrega das obras executadas na região. “Uma obra extremamente importante para as pessoas que moram nessa localidade. Aqui fizemos um sistema de drenagem interligando a lagoa até a avenida Integração, para o córrego. Antes, toda essa água transbordava, vinha por cima das ruas, e aqui foram feitos 500 metros de extensão de drenagem, recomposição de mais de 2,5 mil metros de pavimentação, 14 bocas de lobo, que captam as águas para levar agora em manilhas até o córrego”, enfatizou o auxiliar.

Outras regiões da cidade também recebem serviços de drenagem e pavimentação, como o Conjunto Novo, nas proximidades do bairro Alto da Pelonha, em um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões. No local, todas as ruas serão pavimentadas. Em breve, moradores do loteamento Terra da Liberdade, no Sumaré, também terão suas ruas pavimentadas e drenadas, a partir do trabalho da Prefeitura de Mossoró.