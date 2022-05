Prefeito anuncia passagem molhada durante inauguração de escola do Mulunguzinho

Escola do Mulunguzinho, que segundo foi narrado pelos moradores, foi destruída no final da Gestão de Rosalba por servidores públicos, foi totalmente reformada e mobiliada. Ao discursar na estrega da reforma, o prefeito Allyson Bezerra anunciou que vai fazer uma passagem molhada para encurtar o caminho do morador para chegar a cidade de Mossoró

O prefeito Allyson Bezerra inaugurou reforma e mobília nova neste sábado, 7, na Escola Municipal de Mulunguzinho, que, segundo denuncia dos servidores, foi destruída pelos servidores da Prefeitura de Mossoró no final da gestão de Rosalba Ciarlini.

A secretaria de Educação Hubeônia Alencar, disse que visitou todas as 95 escolas do município e nesta escola do Mulunguzinho foi o que mais lhe impactou, não porque estava destruída, mas porque esta unidade escolar havia sido destruída por servidores públicos.

Hubeônia Alencar disse que recebeu a missão de estruturar e ampliar a educação em Mossoró e é o que não vai medir esforço para que isto aconteça. Lembrou que esta semana, a Educação Municipal está sendo atacada com todo tipo de mentiras nas redes sociais, que estas mentiras estão recebendo muito empenho e trabalho como resposta.





A Escola Municipal de Mulunguzinho é a quarta escola municipal que o prefeito Allyson Bezerra entrega totalmente estruturada para atender as crianças. A primeira foi a creche da estrada da raiz, ainda em 2021. Esta creche estava em obras há mais de 12 anos.

A segunda escola foi a da localidade do Jucuri, que desde sua inauguração, há cerca de 17 anos, não havia passado por reformas. Esta semana entregou a Escola Evangélica, num prédio novo e bem estruturado, localizado na Avenida Leste Oeste.

Neste sábado, dia 7, entregou a reforma completa e a mobília também da Escola Municipal do Mulunguzinho, que havia sido destruída por servidores do município no final da gestão de Rosalba Ciarlini. Em seu discurso, o prefeito reafirmou que haverá mais investimentos em educação e que este é o melhor caminho para fazer o município crescer.





A comunidade tem pouco mais de 100 famílias e outras 200 moram nos assentamentos próximos. Tem médico atendendo e a representante dos moradores, Maria Antônia, disse que os moradores produzem polpa de frutas e negociam através da Rede Xique Xique.

Maria Antônio cobrou mais segurança para os moradores da comunidade e uma ponte para facilitar o acesso dos moradores da comunidade a cidade de Mossoró. Em seu discurso, o prefeito Allyson Bezerra assegurou que o projeto já está pronto, a empresa já foi contratada, os recursos já estão assegurados, aguardando apenas o fim do período chuvoso para executar a obra, que ele considera também muito importante “para os moradores passarem de uma comunidade para outra sem ficar atolado no caminho”, destaca o gestor.