MCJ 2022: estruturas da Arena Deodete Dias e da Cidadela começam a ser montadas hoje, 9

As estruturas serão montadas pela empresa que venceu a licitação na Praça do Patins Sadraque Tavares, localizada no Corredor Cultural, e nas proximidades da Capela de São Vicente, bairro Centro. O Município informou que os comerciantes que utilizam a Praça do Patins para venda de alimentos serão realocados durante o processo para que a montagem da estrutura seja feita.