PMM renova frota de veículos do Programa de Acessibilidade Especial de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde, entregou na tarde desta segunda-feira (9), em ato solene, a renovação da frota que inclui duas ambulâncias; um ônibus; seis vans para o Programa de Acessibilidade Especial de Mossoró (PRAEM).

O PRAEM é responsável por 13 diferentes serviços de transporte de pacientes acamados e não acamados para tratamentos de saúde em Mossoró, Natal e Fortaleza. De janeiro a abril deste ano, já foram realizados 4.636 atendimentos.

Os serviços de ambulância beneficiam mensalmente 443 pacientes que são transportados para tratamento de saúde em Mossoró e Natal.

Já o ônibus é utilizado por 756 pessoas que precisam ir a Natal-RN para tratamento de saúde. E as vans atendem aos serviços de hemodiálise realizados no Centro de Diálise de Mossoró – CDM com 35 pacientes; hemodiálise no Hospital do Rim com 33 pacientes; fisioterapia infantil no Alto de São Manoel e adjacência com 32 pacientes e fisioterapia infantil nos bairros Abolição e adjacências com 30 pacientes.

As vans também trazem pacientes da zona Rural até o município para tratamento de fisioterapia. As regiões que estão sendo beneficiadas com o serviço do transporte municipal são: Maísa; Assentamento Olga Benário; Assentamento Montana; Assentamento Agrovila Apodi; Sítio Barrinha; Sítio Riacho Grande; Sítio Coqueiro; Assentamento Pau Branco; Sítio Passagem de Pedra; Agrovila; Oziel Alves.

“Estamos entregando a frota renovada para os nossos pacientes. Só em 2021 o PRAEM realizou mais de 12 mil traslados de pacientes no nosso município. E agora em 2022, já realizamos mais de quatro mil transferências de pacientes. Hoje Mossoró conta um ônibus novo, duas ambulâncias e seis vans totalmente novas para atender nossa população”, enfatizou a secretária de Saúde, Morgana Dantas.

Neta Mendes, que é mãe de um cadeirante, participou do ato solene de entrega dos novos transportes municipais. Representando todas as mães que precisam acompanhar os filhos no tratamento de saúde, ela emocionou a todos com suas palavras de gratidão.

“A Maísa sempre foi esquecida pelas gestões anteriores, onde só tínhamos esse direito na época das eleições. Para mim são 25 anos de luta e só agora há 2 anos que estou tendo o privilégio de trazer meu filho ao município de Mossoró de van para ele realizar o tratamento de saúde, sou muito grata a essa nova gestão”, declarou.

O prefeito Allyson Bezerra fala da satisfação de poder entregar essa frota de novos transportes, permitindo aos mossoroenses um melhor atendimento na área da saúde do município.

“Entregamos hoje veículos novos à Secretaria de Saúde para fazer o transporte de pacientes. Veículos que estamos disponibilizando com qualidade para o município e também para a zona Rural de Mossoró. É o dinheiro do povo de Mossoró investido em benefício da população”, afirmou.