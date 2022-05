Prazo de inscrição para o Festival Independente de Quadrilhas Juninas termina hoje

A Secretaria Municipal de Cultura encerra nesta terça-feira (10), as inscrições para o Festival Independente de Quadrilhas Juninas. O município havia prorrogado o prazo para as categorias Estadual e Municipal. O concurso tem como finalidade promover as modalidades de quadrilhas juninas participantes do Mossoró Cidade Junina 2022.



As inscrições seguem abertas de forma gratuita e são realizadas através do preenchimento de formulários disponibilizados no edital do festival — publicado na edição de 7 de abril de 2022 do Jornal Oficial de Mossoró (JOM). Para ter acesso. As fichas devem ser enviadas de forma on-line por meio do endereço eletrônico: festivalquadrilha.mcj@gmail.com.



“Nós temos vários estados inscritos participando do Festival de Quadrilhas. E temos vários municípios do Rio Grande do Norte também inscritos no festival. Lembrando que o edital para inscrição nas categorias Municipal e Estadual segue aberto até hoje.



Então, efetivamente nesta semana as inscrições serão encerradas, onde teremos todo levantamento da quantidade de inscritos”, destacou Etevaldo Almeida.

Os interessados também podem realizar a inscrição de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, situada na Praça da Redenção Dorian Jorge Freire, nº 17, Centro, Mossoró/RN, até as 16h.