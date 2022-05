Mossoró ainda dispõe de 100 vagas para estágio na Secretaria de Educação

Podem participar da seleção universitários a partir do 3º período, que estejam matriculados em cursos de graduação como Pedagogia, Letras/Libras, Educação do Campo, Educação Física - Licenciatura, Música e demais Licenciaturas. Os estudantes interessados devem comparecer à SME, localizada no Centro Administrativo da Cidadania, bairro Aeroporto, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, munidos de documentos pessoais e declaração de vínculo com a universidade.