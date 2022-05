Av. Alberto Maranhão será interditada nesta quarta-feira (11) para reparo em tubulação de esgoto

O trecho da avenida Alberto Maranhão, no cruzamento com a Crockat de Sá, nas imediações da creche Maria do Carmo, em Mossoró, estará completamente interrompido para passagem de veículos a partir das 7h da manhã desta quarta-feira (11).

A Caern fará reparo em tubulação de esgoto. A via permanecerá interditada até o final da tarde da sexta-feira (13). A Companhia recomenda que os motoristas utilizem vias alternativas para evitar o trecho durante os dias de interdição.

A Companhia informou que o serviço é necessário devido às ligações clandestinas de águas pluviais que sobrecarregam a tubulação de esgoto que passa na Alberto Maranhão no período de chuvas.

Durante o inverno, o número de reclamações de transbordamento dobra por conta da canalização irregular da água de chuva para a rede de esgoto.