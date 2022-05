Interdição da Av. Alberto Maranhão para reparo em tubulação de esgoto é adiada

A Caern adiou para o sábado (14), a partir das 7h, a interdição da avenida Alberto Maranhão, no cruzamento com a Crockat de Sá, no Bom Jardim, em Mossoró. A princípio, a interdição seria iniciada na manhã de hoje (11). O adiamento foi necessário para diminuir os impactos no trânsito da via e garantir mais tempo para divulgação a respeito do bloqueio da passagem de veículos no trecho. A Caern reforça que os motoristas que trafegam pelo local devem respeitar a área sinalizada pela Companhia.