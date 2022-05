Comunidades Oiticica e Arisco recebem ação de vacinação antirrábica neste sábado, 14

A vacinação contra a raiva realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue neste final de semana na zona rural de Mossoró.

Pelo cronograma do CCZ, as próximas comunidades a receber a equipe de vacinadores serão Oiticica e Arisco. A vacinação será realizada no sábado (14).

“No próximo sábado vamos continuar com o nosso cronograma de vacinação antecipada contra a raiva no polo Alagoinha. Desta vez vamos às comunidades de Oiticica e Arisco. Primeiro vamos a Oiticica e caso a gente termine a comunidade antes do horário previsto vamos para a próxima que é o Arisco”, disse o coordenador do CCZ, João Paulo, que informou que a previsão em Oiticica é imunizar em torno de 200 cães e gatos.

Ele destacou que no último sábado (7) foram vacinados aproximadamente 150 animais em Senegal, comunidade que abriu essa vacinação antecipada contra a raiva.

“Conseguimos vacinar aproximadamente 150 cães e gatos no Senegal. Essa foi a primeira comunidade que recebeu a equipe de vacinadores. Durante os próximos sábados nós estaremos com nossa equipe imunizando os animais no polo Alagoinha devido as suspeitas de casos positivos em herbívoros, animais grandes de produção”, explicou.

Após esse final de semana, o Centro de Controle de Zoonoses programa para o sábado, 21, vacinação em Coqueiro. No dia 28, as comunidades visitadas serão Lajedo e Recanto da Esperança

No dia 11 de junho, conforme o cronograma, novamente a comunidade de Recanto da Esperança receberá a vacinação contra a raiva. No dia 18 do mesmo mês, a localidade escolhida é o Sítio Alagoinha. E no dia 25, encerrando a campanha antecipada, será no Sítio Bom Destino.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO ANTECIPADA

14 de maio – Oiticica e Arisco

21 de maio – Coqueiro

28 de maio – Lajedo e Recanto da Esperança

11 de junho – Recanto da Esperança

18 de junho – Sítio Alagoinha

25 de junho – Bom Destino