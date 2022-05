PMM entrega praça do Abolição III completamente reformada e com novos equipamentos

Os moradores do bairro Abolição III comemoraram, na noite desta quarta-feira (11), a entrega da Praça Antônia Lopes Alves, completamente reformada e com novos equipamentos, como academia da terceira idade, por exemplo.

O investimento da Prefeitura de Mossoró no espaço, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), foi de aproximadamente R$ 360 mil.

A presidente do Conselho Comunitário do Abolição III, Maurenisa Nunes, destacou que a reforma da praça era uma reivindicação antiga da comunidade.

"A comunidade recebe com muita alegria, porque era uma reivindicação antiga. A comunidade precisa dessa praça, as crianças usam bastante. A gente quer agradecer à gestão por ter concluído esta obra. A quadra ficou maravilhosa, gostei bastante das telas, da proteção, e também dos equipamentos da terceira idade", disse.

O professor João Eudes também comemorou a entrega do equipamento. "Hoje está todo mundo aqui alegre. Parabéns à Prefeitura. Já caminhava aqui e agora, com esses aparelhos de ginástica, vai melhorar ainda mais", relatou. A alegria de José Eudes é compartilhada pela moradora Antônia Aurineide. “Era o sonho da gente ter essa academia. A gente caminha e depois faz academia. Graças a Deus agora a gente tem uma praça bonita”, pontuou.

A revitalização e ampliação do alambrado da quadra da praça era uma das principais solicitações da comunidade, serviço que foi contemplado na reforma.

“Isso aqui era baixo, a bola passava por cima, às vezes pegava numa criança, nas pessoas que caminhavam, mas agora ficou muito melhor, a bola não passa, estamos mais seguros. Deu tudo certo”, comentou o jovem Lucas Mateus, morador do Abolição III.

Além da ampliação do alambrado da quadra e instalação da academia da terceira idade, os serviços na praça contemplaram também substituição de conjunto de iluminação dos postes e refletores, pintura, revitalização dos brinquedos, substituição dos bancos da praça, substituição do piso de passeio e adequação às normas de acessibilidade, como destaca o secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Rodrigo Lima.

“Mais uma obra, mais uma praça revitalizada pela Prefeitura de Mossoró, agora aqui no Abolição III. A praça agora está toda acessível à população, a todos os públicos, com quadra 100% reformada, com todo o seu alambrado, tela superior, academia da terceira idade para o idoso se exercitar, revitalização de alguns brinquedos infantis, arborização feita na praça por completa, que agora conta toda ela com luz de LED para uma melhor segurança, para que a população tenha agora o melhor lazer aqui nessa região”, pontuou o secretário.

A solenidade oficial de entrega das novas instalações da praça do Abolição III contou com a presença do prefeito Allyson Bezerra, que enfatizou a importância dos investimentos realizados pelo Município em espaços de lazer para a população.

“Mais uma entrega, mais uma obra com qualidade, um investimento que a Prefeitura está fazendo, chegando aos bairros de Mossoró. Esse é um espaço de cidadania, de esporte, de lazer, de convivência. São equipamentos que a Prefeitura mantém com muito carinho, com muito cuidado, para que possa estar beneficiando diretamente do idoso à criança do nosso município”, frisou o gestor.

Estiverem presentes também na solenidade o secretário de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Cledinilson Morais, a secretária de Saúde, Morgana Dantas, e os vereadores Edson Carlos, Genilson Alves, Marckuty da Maísa, Naldo Feitosa, Raério Araújo, Ricardo de Dodoca e Wigis do Gás. A população e as autoridades que acompanharam a entrega foram recepcionados ao som da Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai.