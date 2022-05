“Vamos dar aos comerciantes condições para trabalhar”, diz Allyson sobre reforma da Cobal

A Central de Abastecimento Prefeito Raimundo Soares (Cobal) passará por obras de reforma e ampliação. O investimento da Prefeitura de Mossoró vai garantir infraestrutura adequada e moderna aos comerciantes e consumidores, atendendo a uma antiga demanda dos que fazem uso diário do mercado público.



Na manhã desta quinta-feira (12), o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, retornou à Cobal para junto aos feirantes assinar a ordem de serviço que autoriza o início das obras no equipamento.



“Estivemos aqui há um ano visitando o local, conversando com os comerciantes, com os consumidores, ouvimos as demandas e assumimos o compromisso de buscar os recursos e fazer o projeto para reformar a Cobal. Hoje, é realidade. Estamos aqui na Cobal autorizando a obra com uma reforma ampla na sua cobertura, revestimento, iluminação, parte elétrica, ampliação de banheiros, ampliação da feira de verduras e hortaliças”, destacou o prefeito.

Há mais de 60 anos comercializando na Cobal, Chico do Peixe, reconhece a importância da obra. “Há muito tempo a Cobal precisa de uma reforma e vendo isso hoje acontecer muito nos honra. É melhor para a parte administrativa, segurança, organização, pois a reforma vai solucionar muitos dos problemas que enfretamos no dia a dia", disse o feirante.



O investimento da Prefeitura de Mossoró na obra é de aproximadamente 3 milhões de reais. “Estamos dando a ordem de serviço para iniciar a obra na Cobal. Uma obra extremamente importante para a população de Mossoró. A obra contempla ainda a ampliação da feira de verduras, acessibilidade para todos os públicos. Contemplando também sistema de combate a incêndios. Tudo muito bem pensado para atender as necessidades de todos”, frisou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).

“É uma obra de impacto muito grande para a economia da cidade e uma abrangência do ponto de vista social. Nós temos aqui centenas de permissionários que comercializam diariamente seus produtos que são consumidos pela cidade inteira. Temos uma economia muito forte, onde famílias tiram daqui seu sustento. Vamos fazer uma reforma para resolver os problemas da Cobal. Será uma reforma na estrutura física e organização, orientando os permissionários para que tenham empreendimentos sustentáveis”, explicou Franklin Filgueira, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDINT).



O feirante Jorge Roberto também pontua a relevância da reforma no equipamento como forma de incrementar as vendas, bem como organização dos espaços. “A reforma fica muito importante, principalmente para nós barraqueiros. Ficará um lugar limpo, organizado, higienizado. A gente só tem a agradecer a municipalidade pelo ótimo trabalho”, contou.

Através das obras, a gestão municipal também busca o fortalecimento da Cobal para atração de turistas. “Vamos dar aos comerciantes de Mossoró e populares condições dignas para se trabalhar e frequentar o local. A Cobal é também um local frequentado por turistas que têm acesso a nossa produção”, conclui o prefeito.