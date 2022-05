MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 13/05/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

Mossoró é o trigésimo terceiro a receber o projeto Areninhas Potiguares criado pelo mandato do Senador Jean

“Vamos dar aos comerciantes condições para trabalhar”, diz Allyson sobre reforma da Cobal

Mossoró apresenta alto risco de Infestação pelo Aedes Aegypti

Terceira turma de GCMs inicia curso de formação para concessão do porte de arma

Governo do RN convoca 400 aprovados no concurso da Polícia Civil para curso de formação

Petrobras conclui venda de ativo na Bacia Potiguar por US$ 750 mil

E hoje o Senado Jean Paul Prates será nosso entrevistado para falar sobre os projetos que tramitam na Congresso Nacional para baixar os preços dos combustíveis, sobre a nomeação do novo ministro de Minas e Energia, que já assumiu avisando que vai privatizar a Petrobras e a Eletrobras, assim como também sobre os projetos do Mandato para o Rio Grande do Norte, como por exemplo o Areninhas Potiguares.