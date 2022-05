Cadastramento de ambulantes para isenção de taxa de ocupação de espaço no MCJ começa hoje, 13

A Prefeitura de Mossoró garante aos ambulantes que comercializam cachorro-quente, milho verde, crepe suíço, espetinho, batata frita e outros produtos do gênero alimentício, a isenção da taxa de ocupação de espaço durante as festividades do Mossoró Cidade Junina 2022.

A isenção se aplica no “Pingo da Mei Dia”, área externa do Polo Estação das Artes, Cidadela, Polo de Cultura Popular e no “Boca da Noite”, programação que compõe o evento.

A iniciativa do Município apoia o pequeno comerciante que utiliza o período junino para ganhar uma renda extra. Embora recebam isenção da taxa, os vendedores precisam declarar interesse em participar do evento.

O cadastramento dos interessados para o “Pingo da Mei Dia” e “Boca da Noite” começa nesta sexta-feira (13). De forma presencial, o solicitante deve comparecer ao auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, situada na Praça da Redenção, bairro Centro, para realizar o procedimento de cadastro.

Diretor executivo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb), Cleciano Rebouças explica que o decreto publicado na última quarta-feira (11), garante a isenção da taxa de pagamento para pequenos ambulantes, desde que não utilizem tendas nem barracas ou equipamento que ultrapasse 3,99 m².

“Aqueles ambulantes que não têm tenda, nem barracas, estarão isentos da taxa de ocupação de espaço”, afirmou.

Notícia boa para o comerciante Marcolino Oliveira. Com 62 anos, o aposentado tem muita disposição para trabalhar. Ele conta que sempre aproveitou o Mossoró Cidade Junina para se divertir e garantir um dinheiro extra com a venda de bebidas no “Pingo da Mei Dia” e no Polo Estação das Artes.

O que mais alegrou o vendedor foi saber que neste ano não passará sufoco na poeira e na lama, como acontecia em outros anos.

“Espero uma venda boa para todo mundo. Gosto de estar no meio da folia, vendendo e me divertindo. A organização está muito bacana. Ninguém vai mais pegar poeira nem lama, pois a Estação das Artes está toda calçada. Nos anos anteriores era tudo cheio de poeira, agora está tudo muito bom”, comemorou.