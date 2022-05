“Mossoró Vacina” terá três pontos de vacinação durante o fim de semana. Neste sábado (14) e domingo (15) estarão abertas as Unidades Básicas de Saúde Maria Soares, localizada vizinho à Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, e a Chico Costa, ao lado da UPA do Santo Antônio; e o Partage Shopping Mossoró. O horário de vacinação nas unidades de saúde ocorrerá das 8h às 16h nos dois dias. No shopping, o horário no sábado é das 10h às 18h e no domingo das 11h às 18h. Coordenador de Imunizações da SMS, Etevaldo Lima destaca a importância da população em procurar os pontos de vacinação e se imunizarem contra os agravos.





A campanha “Mossoró Vacina”, desenvolvida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), terá três pontos de vacinação neste final de semana. Estarão disponíveis vacinas da Influenza, Sarampo e Covid-19.



“É importante que todos compareçam e que façam parte dos grupos prioritários das distintas campanhas para a gente atualizar o quanto antes a situação vacinal. É necessário que a população faça seu papel, seu dever de buscar os locais de vacinação. Chamamos também a atenção sempre para as crianças porque depende dos pais e responsáveis para estarem atualizando a situação vacinal delas”.



Etevaldo Lima ressalta aos pais e responsáveis sobre o cadastro das crianças no "RN Mais Vacina". “Detalhe importante para os pais é que façam o cadastro dessas crianças no 'RN Mais Vacina'. Chamamos a atenção desses pais que façam o cadastro dos filhos quando forem ao ponto de vacinação. Se não conseguir no momento da vacinação será realizado com os documentos necessários”, disse.



Os grupos prioritários para a vacinação da Influenza são pessoas acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo; rodoviário; passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade.



Já os grupos prioritários para a vacinação contra o sarampo são trabalhadores da Saúde e crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade. Na vacinação contra a Covid-19, são pessoas acima de 5 anos. São aplicadas primeira, segunda, terceira e quarta doses na campanha de vacinação contra a Covid-19.



