Allyson vistoria obras da Estação das Artes; “Tudo dentro do cronograma planejado”

As obras nos equipamentos do Corredor Cultural de Mossoró seguem em ritmo avançado, com equipes trabalhando dia e noite.

Na Estação das Artes Elizeu Ventania, por exemplo, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), realiza obras de reforma e manutenção do prédio histórico.

A Estação das Artes, palco dos grandes shows do Mossoró Cidade Junina (MCJ), também terá um novo piso, do tipo intertravado, além disso, também ganha nova pintura, bem como estrutura acessível a todos os públicos, garantindo infraestrutura adequada e segura aos mossoroenses e turistas.

“A obra está num ritmo bem acelerado. É uma obra extremamente importante para a cidade, onde vamos ter uma praça de eventos estruturada com piso intertravado por completo. Será um local totalmente acessível para atender a todas as pessoas com rampas, tudo muito bem pensado”, pontuou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

Os trabalhos seguem acontecendo conforme um cronograma previamente definido com prazos estipulados sendo cumpridos e ainda contempla serviços em sistema de drenagem.

“Aqui na Estação das Artes as obras estão seguindo dentro do ritmo planejado relacionado ao piso. Tudo dentro do cronograma planejado para garantir que a obra será entregue no prazo. Toda a parte de pintura está sendo finalizada, está tudo muito bonito. Seguindo o prazo, as obras de drenagem estão praticamente finalizadas. Nós estamos realizando uma obra que vai ficar para os próximos anos”, detalhou o prefeito Allyson Bezerra, em vistoria às obras na manhã desta segunda-feira (16).

“A gente tem previsão de receber a obra no próximo dia 27, com a garantia de que teremos o polo concluído para que a gente possa realizar os grandes shows na Estação das Artes. Nós trabalhamos com um cronograma para montar as estruturas conforme os prazos previamente estabelecidos”, destacou Etevaldo Almeida, secretário municipal de Cultura.

Além da Estação das Artes Elizeu Ventania, outros equipamentos localizados na avenida Rio Branco passam por obras.

“As obras estão acontecendo conforme os prazos estabelecidos. A Praça da Convivência está na fase de pintura e acabamento do piso. No Memorial da Resistência, trabalhando nos detalhes das partes cênicas. O Teatro Municipal vamos entregar todo revestimento da parte externa até o final do mês e depois das obras seguem internamente”, detalhou Allyson Bezerra.

A administração pública municipal ainda destacou o trabalho de montagem das estruturas dos polos que compõem o MCJ 2022.

“Os demais polos seguem com suas estruturas sendo montadas. Nos 25 anos de Mossoró Cidade Junina essa é a edição em que a montagem começa com um mês de antecedência para que possamos dar um show de organização”, concluiu o prefeito.