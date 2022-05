Mossoró aplicou 922 doses de vacinas no final de semana; veja os pontos extras de vacinação

As campanhas de vacinação contra a Covid-19, sarampo e Influenza continuam nesta semana em Mossoró e a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza três pontos extras para a população, além das 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nas zonas urbana e rural.

Pelo cronograma da SMS, de hoje (16) até sábado (23) o Partage Shopping Mossoró contará com uma equipe de vacinadores. O horário será das 10h às 18h. Na terça-feira (17) e na quarta-feira (18) haverá um ponto extra na Universidade Potiguar (UnP), das 8h às 18h.

Outro ponto extra instalado pela pasta municipal será na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN). Ele funcionará de terça a quinta-feira desta semana das 8h às 16h.

No último final de semana, a campanha “Mossoró Vacina” aplicou 922 doses das vacinas contra a Covid-19 (500 doses aplicadas), Influenza (325 doses aplicadas) e sarampo (97 doses aplicadas).

Os grupos prioritários para a vacinação da Influenza são pessoas acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo; rodoviário; passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade.

Já os grupos prioritários para a vacinação contra o sarampo são trabalhadores da Saúde e crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade. Na vacinação contra a Covid-19, são pessoas acima de 5 anos. São aplicadas primeira, segunda, terceira e quarta doses na campanha de vacinação contra a Covid-19.

