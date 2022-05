MCJ 2022: Festival de Quadrilhas terá 92 apresentações na Arena Deodete Dias

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, divulgou a relação das quadrilhas que vão participar do “Festival Independente de Quadrilhas Juninas”. O momento integra a programação do Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2022. As apresentações serão realizadas na Arena Deodete Dias, no Corredor Cultural.



Entre as cidades participantes estão: São Paulo do Potengi, Guamaré, Pedro Velho, Angicos, Monte Alegre, Natal, São Miguel, Assú, Caucaia, Baraúna, Brejinho, Areia Branca, Encanto, Felipe Guerra, Parnamirim, Barcelona, Mossoró, Fortaleza, Recife, Juazeiro, Itatira, Jaguaribe, Limoeiro, Tabuleiro do Norte, Campina Grande, João Pessoa, Maracanaú, Canindé, Russas, Ceará, Maceió, Alagoas. O concurso de rei, rainha e rainha diversidade abre as apresentações na arena, no dia 3 de junho.



O festival tem como proposta promover as modalidades de quadrilhas juninas do município e de outros estados do Nordeste. Integram a categoria municipal as modalidades “Festival Melhor Idade” e “Festival da Colheita”, estilizada adulto e infantil; tradicional adulto e infantil; e comédia. Apenas as quadrilhas juninas com sede em Mossoró podem participar do concurso em nível municipal. O Festival Estadual de Quadrilhas é composto pelas modalidades estilizada (adulto) e tradicional (adulto).



O município ampliou as categorias e premiações. O concurso rei e rainha, que antes contemplava apenas o 1º lugar, agora premia a 2ª e 3ª colocação, beneficiando e valorizando os quadrilheiros que vão participar do Mossoró Cidade Junina 2022. Ao todo o concurso contará com 92 apresentações, sendo 18 na categoria municipal; 34 na categoria estadual; 40 na categoria interistadual.



A relação das quadrilhas habilitadas para o festival foi divulgada na edição da última sexta-feira (13), no Jornal Oficial de Mossoró (JOM). As apresentações vão abrilhantar o palco da Arena Deodete Dias. A edição promete reunir público máximo, com turistas de várias regiões do país que vêm a Mossoró acompanhar de perto as apresentações.